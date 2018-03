José Cevallos arremetió contra hermanos Noboa

El presidente de Barcelona, José Cevallos, se refirió sobre los cuestionamientos a su gestión compartida como funcionario público y presidente de Barcelona SC.

Las críticas fueron, primero, desde el periodista deportivo Vito Muñoz y, además, desde una parte de la hinchada de Barcelona SC.

“Estoy trabajando en la Gobernación y estoy pendiente de Barcelona SC. Ahora no hay problemas institucionales, como el no pago de salarios o deudas grandes. Esos grandes empresarios que supuestamente estaban las 24 horas no era así, las oficinas eran llenas de telarañas”, dijo Cevallos.

El presidente de Barcelona SC no se quedó ahí. Además dijo:

“Ahí quisiera que digan las cosas coherentemente: ¡quién nos llevó a este desastre! Cómo estas personas que supuestamente pasaban 24 horas en el club, cuando no era así, dejaron de pagar tantas deudas que nos llevaron a pérdidas de puntos”, agregó.