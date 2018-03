Damián Díaz habló de las críticas a Barcelona SC

Damián Díaz, referente de Barcelona SC, conversó con los medios de comunicación y reveló lo que piensa sobre las críticas al club, así como lo que sintió al ver al 'ídolo' como puntero.

“Para el club fue un golpe muy duro (la sorpresiva eliminación en la primera ronda de la Copa Sudamericana frente a General Díaz) pero el club se ha sabido levantar y cada domingo tenemos una revancha, en donde hemos hecho partidos muy buenos con rivales muy difíciles”, indicó Díaz, según el portal Deporvito.

Sobre su suplencia expresó que “uno siempre quiere jugar. Lo que uno tiene que hacer, es ver en qué mejorar y salir adelante. Cuando llegué en 2011 a este club, traté siempre de poner mi granito de arena y creo que ahora lo sigo haciendo. Sería irresponsable pensar en lo individual y dejar de lado lo colectivo”.

Respecto a las críticas dijo: “No nos volvemos locos cuando nos critican, ni nos creemos los mejores cuando ganamos. Respetamos toda opinión. En este club, todo partido es una nueva prueba para nosotros. Hemos ganando 4 partidos hasta ahora y eso es bueno”.

Emelec fue campeón cuando no estaba, “Recién hoy estoy cumpliendo 3 años completos, me ha tocado salir campeón dos veces, en el 2012 después de tanto tiempo, que fue importantísimo, me tocó irme en 2013 y tuvimos la mala suerte que Emelec ganó 3 Campeonatos y bueno, me tocó volver y volvimos a ser Campeones (en la Serie A 2016) batiendo muchos récords”, enfatizó.

“Hay que tener un poco de memoria, siempre hay alguno que otro que por ahí no sabe esas cosas. Lo que más recuerdo de mi estadía en BSC son los dos Campeonatos”, sentenció el Kitu, dejando en claro cuál es su postura ahora que surgieron varios críticos en su contra, luego de la eliminación en la Copa Sudamericana a manos de los paraguayos.

“Es un privilegio estar ahora en el primer lugar. Esto es gracias al trabajo que venimos haciendo día a día”, dijo el Kitu, que salió de la banca para darle el triunfo a su equipo en el partido anterior, en Manta, frente al Delfín, y que el domingo también anotó tras ingresar a la variante.

“En este club, todo partido es una nueva prueba para nosotros. Hemos ganando cuatro partidos hasta ahora y eso es bueno, continuó el argentino. “Esto también se está dando gracias a la buena pretemporada que hicimos a inicio de año”.

