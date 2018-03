Alfaro Moreno habla de la deuda a Nicolás Olmedo:

El directivo de Barcelona SC, Carlos Alfaro Moreno, aseguró que la dirigencia del club realiza las gestiones necesarias para cancelar la deuda con Nicolás Olmedo.

"No es el tema que me compete, pero sí está claro que esta semana nos toca pagar esa deuda muy antigua, lo cual se va a cumplir. Así, damos la tranquilidad al hincha de que se están haciendo todas las cuestiones para que Barcelona no corra ningún risesgo de que se le quite puntos", aseguró Alfaro Moreno.

A Nicolás Olmedo, exvolante de Barcelona SC se le debe USD 375 mil.

La demanda del argentino podría quitarle 6 puntos en la tabla de posiciones, si no se cancela la deuda.

Carlos Alfaro Moreno sostuvo que se debe continuar con el trabajo en el equipo para seguir mejorando.

"En cada partido, uno sabe que tiene un examen y que en esto nunca tenemos que estar satisfechos ni contentos. Siempre tenemos que buscar perfeccionar, siempre tenemos que buscar algo más. Seguimos en la búsqueda también de los rendimientos colectivos e individuales (…) Lo bueno es que Barcelona en el primer puesto da una confianza diferente·, dijo el directivo.

Además, Alfaro Moreno se refirió en particular al partido en el que se venció a Club El Nacional:

"Muy contentos, muy satisfechos. Con el orgullo de que seguimos en el camino correcto, de que tenemos un muy buen inicio, de que nos enfrentamos en lo previo a un duro rival y que se resolvió el partido porque Barcelona salió con los dientes apretados", sentenció.

