Fernando Gaibor relató los actos de discriminación que sufrió en Buenos Aires

Fernando Gaibor, fue victima de actos de discriminación en Buenos Aires, Argentina. Estos casos fueron denunciados por su DT, Ariel Holan.

“Traté de mantener lo sucedido en la interna. Pasé momentos muy feos y el técnico lo manifestó por el tema de la influencia que tiene esto en mi adaptación. No tengo problema en hablar sobre el tema. Trato de sobreponerme con trabajo a estas cosas”, confesó el 10 del Club Atlético Independiente en declaraciones al programa ‘Sportia’.

Al referirse a la detención realizada por un policía expresó: “el taxista que me llevaba era hincha del club y veníamos conversando tranquilos. Cuando llegamos al peaje nos hicieron bajar y nadie sabía que pasaba. Tenía a un policía apuntándome con un arma, me gritó, me abrió la puerta y me hizo ponerme contra el taxi”.

Declaraciones

“Yo le decía que era jugador de fútbol y me puse nervioso porque me estaba apuntando y en esos momentos cualquier cosa puede pasar. Me confundieron y no me dejaron hablar. Me preguntaron muchas cosas y el señor del taxi les dijo que yo era jugador de Independiente”, complementó el jugador oriundo de la provincia de Los Ríos.

Además habló del acto discriminatorio que sufrió él y su amigo afroecuatoriano. El sucedo ocurrió en una concesionaria de automóviles al comprar un vehículo. “Fui a la concesionaria de la esquina del Hotel Scala, pregunté los precios de los autos y me dijeron que solamente podía verlo si tenía la plata para comprarlo en el momento”, señaló.

Estas situaciones no impedirá que me consolide como el 10 del Club Atlético Independiente de Avellaneda, Gaibor sentenció: “trato de enfocarme en jugar que es lo que vine a hacer, pero lamentablemente cosas como estas influyen, yo acá estaba sólo hasta la semana pasada que llegaron mi esposa y mi hijo".

futbolecuador

Te puede interesar