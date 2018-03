Champions League: Partidos por cuartos de final

Este viernes 16 de marzo se definieron los encuentros para los cuartos de final de la Champions League. El Barcelona se enfrentará al Roma, el Sevilla al Bayern Múnich y el Real Madrid al Juventus.

Andriy Shevchenko es el embajador de la final del 26 de mayo en el Olímpico de Kiev. El jugador ucraniano fue el encargado de realizar el sorteo por cuartos de final.

Las eliminatorias se disputarán los días 3,4 y 10,11 de abril.

