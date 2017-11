Sherman Cárdenas: Vamos a pelear a muerte hasta el final

Sherman Cárdenas, mediocampista de Liga de Quito, habló con la prensa sobre la derrota ante El Nacional.

De acuerdo con información de Studio Fútbol, Cárdenas reconoció los aciertos del equipo rival, pero también fue crítico con el desempeño de LDU.

“Tristemente no fue nuestra noche y perdimos el partido. Cometimos errores, pero el rival también tuvo virtudes, sabíamos a lo que jugaban ellos, sus virtudes, lo que hacían en la parte de atrás y no nos salió lo planeado. Tuvimos algunas opciones, pero no tuvimos suerte. No fue un buen juego para nosotros”, señaló Cárdenas.

Sin embargo, el futbolista de 28 años también destacó el avance que ha tenido Liga en los últimos meses.

“Cuando llegué el equipo estaba peleando por el descenso, ahora estamos peleando por los primeros lugares y vamos a pelear a muerte hasta el final. Tenemos que ser fuertes en casa, hay que pensar en el próximo rival y olvidarnos rápido de esta derrota tan dura”, sostuvo.

De igual forma, Cárdenas habló de su propio desempeño y aseguró que el el campo siempre intenta dar lo mejor.

Este 4 de noviembre, El Nacional propinó la goleada de la decimoséptima fecha de la segunda etapa en Ecuador, por 0-3 sobre Liga de Quito en su estadio Casa Blanca.

