Ulises de la Cruz arremetió en contra de Gustavo Quinteros

Ulises De la Cruz, exjugador, aseguró que "no se le puede creer más a Gustavo Quinteros. Caminar y ver a los hinchas peruanos celebrando fue una decepción", dijo De la Cruz en declaraciones para radio La Deportiva.

El exjugador no se quedó ahí. Además dijo que Ecuador sufre mucho en la cancha y en la altura. Luego, arremetió contra Quinteros y dijo que ya no se le puede creer más. Dijo que el planteamiento de Quinteros, en una eliminatoria, no funciona.

Tenía que haber reservado jugadores para el juego en Quito, le veo (Gustavo Quinteros) enredado en un tema contractual y sin importancia para las eliminatorias", detalló.

De la Cruz agregó que los referentes de Ecuador deberán dar la cara hasta el final. Finalizó diciendo que "sí se puede sacar seis puntos (en las últimas fechas), pero primero se debe tener un equipo formado. Esperemos que las ganas estén en los jugadores".