Gustavo Quinteros: Díganme lo que sea a mí, pero no dejen de apoyar a los jugadores

El DT de Ecuador, Gustavo Quinteros, dijo en la rueda de prensa luego de la derrota ante Perú, que una de las razones por las que la Tri se queda sin Mundial fue la falta de jugadores. Dio ejemplos como Fidel Martínez, Renato Ibarra y Jefferson Montero en esta convocatoria.

Muchos jugadores de experiencia no pudieron estar. Los jugadores más jóvenes son los que más se angustian en estas situaciones. Asumo la derrota porque son quien dirige a los chicos, pero estoy seguro que dieron todo, entrenaron con todo, como siempre. Esta vez no se dio y el fútbol es así. Nosotros hasta este año estuvimos en zona de clasificación. Ahora otros equipos que estaban afuera de zona de clasificación, están peleando por el Mundial".

El DT Quinteros dijo también que no le interesa lo que algunos hablan de él. Menos aún cuando las palabras duras vienen de gente que no le interesa.

Los jugadores necesitan apoyo, es lo único que les pido: nunca dejen de creer en ellos. No importa lo que piensen de mi, pero a los muchachos no pueden quitarles el apoyo".

Quinteros dijo que se quedaría en la selección hasta el final, que no piensa renunciar. "La última palabra la tiene la dirigencia del equipo y yo me debo a ellos hasta el final. Me da tristeza que este sueño se derrumbó, pero así es la vida".