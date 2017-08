María Teresa Guerrero queda segunda en Ironman en China

A través de Twitter la deportistas, famosa y expresentadora de televisión, María Teresa Guerrero, dio a conocer que logró alcanzar el segundo lugar en el Ironman 70.3 en Qujing, China.

Con este triunfo, Guerrero logró clasificar al mundial de Sudáfrica 2018.

La famosa alcanzó este triunfo en su categoría por edad, de 35 a 39, con un tiempo de cinco horas, seis minutos y cuarenta y cinco segundos (5:06:45).

Después de dar a conocer la noticias, la “flaca” Guerrero también habló de las dificultades que ha tenido en relación a la comida en China.

He sufrido demasiado con la comida en China 🤷🏽‍♀️ no me entienden nada y nada de lo que veo me gusta 😞

