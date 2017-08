Alex Aguinaga critica a Gustavo Quinteros

El exentrenador de Liga de Quito, Alex Aguinaga, profirió duras críticas en contra del actual DT de la Selección, Gustavo Quinteros.

De acuerdo a las declaraciones que Aguinaga dio a diario Extra, el Güero aseguró que considera que son muy pocas las posibilidades de clasificación que tiene Ecuador para el Mundial de Rusia 2018.

Además, el extécnico criticó la gestión que realizó el entrenador al considerar que “se rompió porque no había recambio”, algo que terminó “pasando factura” porque la Tri está fuera de los puestos de clasificación.

De igual forma afirmó que el escenario es durísimo “porque así lo pusimos nosotros”:

Creo que hubo problemas en la dirección técnica. Viéndolo desde fuera, habría hecho lo mismo de confiar en los jugadores. Lo que no hizo Gustavo Quinteros es tener la variante cuando algún jugador tuviera bajo nivel, como así sucedió (…) Se perdió el camino cuando apostaba por los jugadores que no tenían buen nivel” y no buscó un recambio en algunas posiciones. Hasta el final se mantuvo centrales y en volantes se habría buscado mejor, así como en la delantera. Ese fue el punto donde se rompió la Selección”, sostuvo