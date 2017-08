Antonio Valencia y Michael Arroyo se unen en campaña contra el racismo

Antonio Valencia y Michael Arroyo se unieron en campaña en contra del racismo.

A través de las redes sociales de la FIFA se compartieron fotos en las que aparecen los jugadores ecuatorianos, así como Steven Gerrard y Samuel Eto”o rechazando el racismo.

El mensaje estuvo acompañado de la etiqueta #SayNoToRacism.

Esta iniciativa responde a los recientes eventos relacionados al racismo y que vinculan al fútbol mundial.

Some things don't change no matter how much time goes by#hashtag10 #SayNoToRacism pic.twitter.com/pTFuq8NjN3

— FIFA.com (@FIFAcom) August 23, 2017