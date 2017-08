Gaibor habla de quienes lo critican por llegar a la Selección

Fernando Gaibor, jugador de Emelec, habló hoy 22 de agosto con los medios de comunicación y habló de su presente en Emelec y de su convocatoria a la Selección de Ecuador.

En relación a la convocatoria, Gaibor dijo:

No importa si critican mi llamado a la Selección. Voy con toda la ilusión y humildad. Si me toca esperar o jugar eso lo deciden ellos. Voy con la mentalidad de aportar al grupo y hacernos fuertes para enfrentar a estos rivales y conseguir la mayor cantidad de puntos. Me sentiría cómodo (jugando más suelto en el medio), pero si me ponen mas por detrás no tendría problemas. Contra Trinidad y Tobago jugué más retrasado y no tuve problemas”.