DT de Gremio de Porto Alegre habló sobre Miller Bolaños

El DT del Gremio de Porto Alegre, Renato Gaucho, habló sobre del ecuatoriano, Miller Bolaños.

Gaucho dijo que “Bolaños necesita ayuda. Necesita cambiar conceptos. Siempre lo he apoyado. Hablé con él para que venga a la pasada concentración, pero está con la cabeza en otra parte ¿Qué voy a hacer? Si no se siente bien, ya es un problema con la dirección del equipo”.

El estratega añadió que “en este momento el jugador está sufriendo problemas, su cabeza no está en el trabajo, tiene que ver cuál es su problema y tomar las medidas. Tenemos una dirección y un presidente, ellos cuidan de este asunto. He intentado de todas formas traerlo de vuelta al grupo. Cuando no se está bien de la cabeza, las cosas pueden empeorar. No sirve insistir. Es un asunto que la directiva está tratando con su procurador”.

Por su parte el director deportivo Odorico Román dijo que el ecuatoriano “tuvo lesiones y algunas cuestiones que no le permitieron desarrollar el fútbol que puede. Han habido muchas mentiras”.

“Miller tuvo una situación de incomodidad psicológica por mentiras inventadas sobre él. Esa es la cuestión que estamos conversando. Necesitamos una solución en los próximos días”, señaló Román.

El director deportivo aseguró que “ya tuvimos una conversación y le manifestamos que él vino a Gremio como una contratación de peso, que el club apuesta por él. Si siente que tiene las condiciones para superar estas cuestiones, puede jugar en el equipo”.

Con información de fútbolecuador.

