Gustavo Quinteros arremetió contra la prensa

Gustavo Quinteros, entrenador de la Selección de Ecuador, mantuvo una entrevista con radio La Deportiva y aprovechó para hablar de temas, entre ellos, criticar a la prensa ecuatoriana.

Sobre los medios de comunicación, Quinteros dijo:

En la vida hay mucha gente que piensa de forma negativa. Hay mucha gente positiva y negativa. Hay gente que es más realista pero no le podemos hacer caso a la gente negativa y a los periodista negativos que siempre encuentran cosas para criticar”.

Es más, Quinteros dijo que las críticas le llovieron desde el inicio, incluso cuando Ecuador estuvo primero en la tabla de clasificación.

Sale a hablar cualquiera, cualquiera agarra un micrófono y dice cualquier estupidez pero no hay que hacerle caso, seguir adelante con los que apoyan siempre y sienten ese deseo de que le vaya bien a la Selección”, dijo Quinteros

Sobre el momento futbolístico de los jugadores, Quinteros no se guardó nada. El entrenador manifestó que a los jugadores importantes es muy difícil reemplazarlos:

Fíjate que (Juan Carlos) Paredes y (Frickson) Erazo hace meses que no vienen jugando. Miler Bolaños hasta hace dos meses y medio que jugó con continuidad (antes de volver a lesionarse). Muy preocupado. Felipe (Caicedo) todavía no vuelve a jugar. Son jugadores fundamentales, muy importantes para Ecuador y no es fácil reemplazarlos”, comentó.