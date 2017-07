Moreno reacciona ante situación de medallista Glenda Morejón

En el marco de una reunión con las federaciones deportivas provinciales en el Palacio de Carondelet, el presidente Lenín Moreno dio un ‘jalón de orejas’ a los dirigentes por no contemplar a Glenda Morejón, ganadora de una medalla de oro en el Mundial Juvenil de Kenia, en el Plan de Alto Rendimiento del Ecuador.

De igual forma, Moreno afirmó que esta junta servirá para conocer las necesidades del deporte por provincia y aseguro que para tener campeones se necesita trabajar e invertir mucho.

Lamento el tema de lo que ha ocurrido con Glenda Morejón ¡Qué pena que cuando una persona trae una medalla de oro, recién descubrimos al héroe! Eso no puede volver a pasar, deportistas, dirigentes, hemos gastado tanto dinero en forjar deportistas, de repente, por la tranquera, sin que nosotros conozcamos, una persona que posiblemente ha sido maltratada, alcanza una medalla de oro mundial, eso no puede volver a pasar” (…) Este pequeño jalón de orejas que nos hemos dado mutuamente nos da una oportunidad: no permitamos que eso vuelva a pasar”, sostuvo