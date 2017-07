DT del Manchester no quiso evitar la expulsión de Antonio Valencia

Antonio Valencia, jugador del Manchester United, fue expulsado en el partido amistoso frente al Real Salt Lake, debido a un ataque sobre Saucedo. Resulta que Mourinho, DT del club inglés, pudo salvar al ‘Toño’ de la expulsión pero no quiso.

El árbitro del encuentro deportivo y el DT del equipo rival, Mike Petke, pidieron a Mourinho que cambie a Valencia para evitar su expulsión, sin embargo, decidió no hacerlo.

Debido a la expulsión, el Manchester tuvo que jugar con 10 futbolistas, aún así logró ganar 2-1 al Real Salt Lake City.

Ante la decisión Mourinho explicó: “Creo que el retraso se debió a que el árbitro me pidió que cambiara a un jugador y no lo hice porque no estoy de acuerdo con la tarjeta porque Saucedo, creo que ese es el nombre del chico, fue muy agresivo en la segunda mitad. Esto es lo que pasa. Algunas otras acciones fueron un poco peligrosas. Son gente joven con entusiasmo jugando contra el Manchester United pero es un amistoso y es otra mentalidad”, comentó.

Fuente: Estadio

