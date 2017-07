Ancelotti advierte que James no tiene garantía de ser titular en el Bayern

El entrenador del Bayern Múnich, el italiano Carlo Ancelotti, advirtió que el colombiano James Rodríguez no tiene garantizada la titularidad en el equipo y que tendrá que ganarse la titularidad como todos los otros.

No trajimos a James para reemplazar a nadie, sino para que hiciera el equipo mejor. Si merece jugar, jugará. Si no lo merece, estará en el banquillo. Naturalmente no hay para él ninguna garantía”, dijo Ancelotti.