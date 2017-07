Wayne Rooney reveló un secreto que ocultó durante por 13 años

Wayne Rooney confesó uno de los secretos mejores guardados a lo largo de su carrera. Su confesión fue después de hacerse oficial su retorno al Everton de la Premier League.

El ex delantero estrella del Manchester United se mostró contento con su salida de los “Red Devils” para recalar en el club que lo formó futbolísticamente. Además, se sintió muy a gusto tras la charla que mantuvo con el entrenador Ronald Koeman.

“Lo he tenido bien callado durante 13 años, pero nunca he dejado de usar pijamas del Everton en casa con mis hijos”, reconoció el futbolista.

Rooney dejó en claro cuál es su equipo favorito. Koeman, entrenador del Everton, indicó: “Me ha demostrado la ambición y mentalidad ganadora que necesitamos. Ama al Everton y estaba desesperado por volver. Sólo tiene 31 años y no dudo de sus cualidades. Sabe cómo ganar títulos y estoy feliz de que haya decidido volver a casa”.

El ex jugador de Manchester tenía decidido volver al club en donde dio sus primeros pasos: “Le dije a mi agente: ‘Escucha, tienes que hablar con el Everton y ver qué puede pasar’. Cuando me comentó que había opciones le respondí que cerrara el acuerdo lo antes posible”.

First session complete 😅✅ Una publicación compartida de Wayne Rooney (@waynerooney) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 6:50 PDT

Wayne Rooney utilizará la dorsal número 10 y volverá a vestir los colores de su ex equipo al cual llegó con nueve años y se marchó con 19.

Fuente: Infobae

Recomendado: