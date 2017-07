Esteban Paz indignado por bandera en el estadio

En Liga de Quito los problemas han estado a la orden del día. Esteban Paz, por su parte, ha sido noticia por las decisiones ante la salida a Gustavo Munúa y la llegada de Pablo Repetto. Además, el audio que se filtró mientras hablaba con los jugadores de Liga de Quito también le jugaron una mala pasada.

Luego, cuando Liga recibió a Universidad Católica, desde una parte de la barra se leyó una bandera que decía: ‘Juegan o se mueren’

Ante eso, Esteban Paz charló ayer 6 de julio con la Radio Redonda (96.9FM en Quito) y dijo lo siguiente:

La verdad no la vi hasta que terminó el partido y me enseñaron una foto. La verdad, lamentable, lamentable. No tiene sentido la actitud de un grupo de hinchas que haya salido con una bandera de ese nivel de agresividad. Uno como hincha puede ser crítico, puede estar dolido, pero ¿llegar a eso? No quiero comentar al respecto porque no quiero darle ningún tipo de importancia. Eso sí le puedo garantizar, hablé con la administración del estadio y la Policía Nacional, que eso no se vuelve a repetir. No podemos permitir una bandera de ese tipo. Eso no es ser hincha. Las personas que lo hagan tendrán que dejar el estadio (…)”.