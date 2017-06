Árbitro de fútbol sacó una pistola tras pelearse con jugador

Un árbitro que dirigía un partido de la Liga Passense, un campeonato regional amateur al sur del estado de Mina Gerais, sacó una pistola para ir a increpar un futbolista que lo había golpeado minutos antes.

La imagen del árbitro yendo a uno de los banquillos del estadio Starling Soares de Passos a sacar un arma de su bolso se hizo viral en las redes sociales.

Según informó el portal de noticias GloboEsporte, basándose en los testimonios de los testigos, el juez principal recurrió a esta medida extrema a los 30 minutos del segundo tiempo tras cobrar un penal en contra de Industrial, un equipo de la ciudad de Itaú de Minas.

Marcos Lopes Vieira, jugador, no estuvo conforme con la decisión y golpeó al árbitro. Ante eso, el réferi regresó al banco donde tenía su maleta y tomó la pistola y las esposas de su bolso. Ante eso, el cotejo fue suspendido.

Camilo Eustáquio de Souza, árbitro y policía, dijo que actuó en “cumplimiento de la Ley”. Al parecer del árbitro y representante de la Ley hubo un delito de lesiones corporales.

Es más, según Eustáquio tenía planeado llevarse detenido a su agresor. Eso no es todo, el árbitro indignado hizo una denuncia policial.

El entrenador del club de Itaú de Minas también hizo una denuncia en la Policía local por abuso de autoridad.

No hubo ninguna exageración, porque la exageración sucede cuando hay un exceso. Si usted tiene en cuenta la supremacía del interés público sobre lo privado, y los derechos policiales, no hay exceso. Traté de detener a un ciudadano infractor, es lo que me pide la ley”, argumentó De Souza, árbitro hace 19 años, quien mostró en una entrevista posterior cómo quedó su rostro por el golpe de Lopes Vieira.