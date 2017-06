Rubén Olivera se va de Liga de Quito

Este 27 de junio, Rubén Olivera confirmó durante una entrevista con radio La Deportiva que finiquitará su contrato con Liga de Quito.

De acuerdo a la publicación de Studio Fútbol, la directiva de LDU (Quito) llegó a un acuerdo con Olivera.

En diálogo con la radio, afirmó: ‘el jueves firmo el finiquito de mi contrato con Liga, se llegó a un acuerdo con el club, los resultados no se dieron, estoy un poco triste por irme así’ (…) ‘Es una lástima irme así de un equipo grande como es Liga’.

El uruguayo aprovechó la oportunidad para reconocer su bajo rendimiento en el equipo y asegurar que lamenta el ‘mal momento’ por el que pasa el conjunto albo.

El equipo tiene que agarrar confianza eso le hace falta. No me arrepiento de mi paso por el fútbol ecuatoriano, volvería a jugar aquí en cualquier equipo. No tengo rencor de nada, él único culpable es el jugador”, puntualizó.