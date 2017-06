Cevallos le respondió a Paz sobre el caso Díaz

José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona SC, habló hoy, 22 de junio, en rueda de prensa para dar a conocer varias novedades relacionadas a Barcelona SC.

Cevallos dio detalles de los próximos cotejos en el campeonato nacional y además habló de lo que hoy es noticia: el escupitajo de Damián Díaz a Horacio Salaberry. Cevallos aprovechó para responder a Esteban Paz por sus declaraciones en Twitter por el hecho que involucra a ambos jugadores

Yo con sus jugadores no me meto. Que él opine de su plantel y su institución pero respete a mi equipo y en eso seré firme. Soy grato como siempre con la institución (LDU), pero eso no tiene nada que ver ni voy a solapar nada. El propio jugador de Liga (Horacio Salaberry) ha manifestado que no ha sucedido nada. Cuando fue una batalla campal en el 2006 en su estadio, ahí no dijeron nada. No me van a desestabilizar la institución” expresó.