Marcos Caicedo no podría jugar ante Liga de Quito

Marcos Caicedo, jugador de Barcelona SC, no podría jugar ante Liga de Quito el próximo miércoles 21 de junio a las 19:15. Barcelona SC aún no puede contar con Caicedo porque el León de México todavía no envía el ‘transfer’ para habilitarlo nuevamente. Esa fue la razón por la cual, Caicedo no jugó ante El Nacional el sábado 17 de junio.

La directiva de Barcelona SC consiguió que Caicedo se quede en Barcelona SC en condición de préstamo hasta el final de la primera etapa (faltan tres fechas), ya que en el intercambio de jugadores en el fútbol mexicano (draft), ningún club de del país azteca se interesó en ficharlo.

“Estamos preocupados por la situación de Marcos Caicedo, ojalá esté para el miércoles”, indicó el asistente técnico Darwin Quintana en la conferencia de prensa, luego del triunfo 3-1 sobre los puros criollos.

A esto, en una entrevista concedida al portal Hincha Amarillo, Aquiles Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol canario, precisó lo siguiente:

“Los dirigentes trabajarán durante estas últimas horas para que Caicedo este habilitado para el duelo ante Liga de Quito”.

Caicedo miró el partido contra los puros criollos en el estadio Atahualpa, junto con los directivos.