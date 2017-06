José Francisco Cevallos criticó a Rodrigo Paz por cuestionar a su hijo

Molesto por la forma en la que Rodrigo Paz Delgado criticó a José Francisco Cevallos Junior, José Francisco Cevallos padre arremetió contra el emblemático directivo de Liga Deportiva Universitaria.

Entrevistado este viernes por radio Área Deportiva (94.5 FM), el presidente de BSC y flamante Gobernador del Guayas, se pronunció sobre los cuestionamientos de Rodrigo Paz a su hijo, Pepe Pancho Junior, al manifestar que “no tiene calidad de líder, le falta esa garra, esa sangre”.

“Yo jamás haría eso de cuestionar públicamente a un jugador, a un chico de 22 años, ¿por qué no cuestiona con esa valentía a gente de experiencia? Porque sabe que van a saltar”, manifestó de manera enfática José Francisco Cevallos padre, contrariado por las críticas públicas al Junior.

“Me dolió mucho que se haya pronunciado de esa manera públicamente, pero así es como se manejan ellos (los directivos de LDU). Es un chico de 22 años, los que tienen que liderar al equipo son los experimentados. Liderar no es solamente dar una patada o tirarse al suelo, sino pedir la pelota cuando nadie la pide y él ha demostrado eso”, apuntó.

“¿Por qué no le dice eso a las personas de más experiencia? A mí me dolió mucho, estoy hablando como padre, no como directivo ni Gobernador. No asumen sus responsabilidades (los directivos de LDU), no son autocríticos de sus errores en las contrataciones. Seguiremos insistiendo para que esté el otro año con nosotros (en BSC)”, sentenció.

Con información de Fútbol Ecuador