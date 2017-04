Arias: Cometimos dos errores defensivos que no se pueden cometer

El director técnico de Emelec, Alfredo Arias, se refirió al partido en el que Emelec perdió 1-2 ante River Plate. Arias lamentó que no se hayan dado las cosas pero dijo que ya el cuadro eléctrico está enfocado en quitarle la punta de la tabla de posiciones en el torneo local a DelfÍn de Manta.

“La tristeza de no haber conseguido el resultado que creo que merecimos. Fallamos algunos goles claros cuando el partido todavía estaba igualado. Nosotros tuvimos más oportunidades que ellos claramente”, dijo Arias en rueda de prensa.

El estratega de Emelec dijo que “jugamos de igual a igual, merecimos mejor suerte (…) A Argentina vamos a ir a jugar de igual a igual. Ellos deben estar preocupados porque le vamos a plantear el mismo partido que hicimos acá”.

Arias apuntó, además, que “cometimos dos errores defensivos que en la copa no se pueden cometer”, y que el entrenador esta conforme con el rendimiento del equipo “me quedo muy conforme con lo que hicieron”.

El estratega no considera que los dirigidos por Marcelo Gallardo hayan sido superiores pues el balón estuvo más tiempo en la contienda ‘Azul’. “Yo no recuerdo que en el primer tiempo Dreer atajara una clara de gol. Pero, si nos convierten en una pelota quieta donde hay el error colectivo de no resolver un balón detenido”, de acuerdo con la publicación de fútbol Ecuador.

De su lado, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, manifestó que su equipo tuvo definición y que por eso logró imponerse. “No le dimos terreno a Emelec para que nos siguiera sometiendo, me gustó el primer tiempo que hicimos, el segundo ya nos costó más”.

El próximo 10 de mayo, Emelec visita a River Plate en Argentina, al respecto, Gallardo señaló que “me parece que va a ser fundamental el próximo partido como local, frente al mismo rival para asegurar la clasificación”, recoge studiofútbol.