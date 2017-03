Esteban Paz aclara rumor sobre Pablo Repetto

El presidente de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Esteban Paz, conversó con los medios de comunicación antes del arranque de la práctica matutina en el estadio Casa Blanca.

Según Paz, el rumor de que Liga de Quito está negociando con Pablo Repetto, tras su salida del Olimpia, es falsa. Ayer, en radio La Redonda, en el programa Pateando Radios, se afirmó que había negociaciones.

Paz dijo que el profesor Munúa tiene el respaldo total y lo único que necesita es tiempo para trabajar. Al parecer de Paz, Liga ha sufrido un cambio total con respecto al año anterior.

Paz, sobre Repetto dijo: “Falso que hayamos conversado con Pablo Repetto. Munúa tiene el respaldo de la Comisión”.

Paz manifestó que Munúa es un entrenador que llegó por primera vez a Ecuador. “No es algo nuevo que un entrenador que recién toma un equipo tenga problemas de adaptación, Munúa está haciendo un gran trabajo y lo estamos apoyando al 100%, vemos todo lo que hace y tiene nuestro respaldo.”

Sobre la presión de los aficionados, Paz dijo: “Sabemos que la hinchada quiere resultados, debemos absorber las críticas positivas, no vamos aceptar que se hable de cambiar al técnico, no es lo que nos conviene, el trabajo de Munúa es muy bueno, vemos que Munúa hace las cosas bien, el nivel no es excelente pero es muy buen, este equipo va a llegar”

Sobre la mala campaña, Paz dijo que se debe a cosas extras del fútbol: “No nos justificamos pero la suerte no nos ha acompañado, tenemos que ver como resolvemos mejor en la parte ofensiva, además en el partido ante Independiente tuvimos que cambiar toda la defensa, son cosas que no podemos controlar.”