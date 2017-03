Ángela Tenorio: En Londres está su gran anhelo

Ángela Tenorio, velocista ecuatoriana, experta en competencias de 100 y 200 metros de distancia, siente esta jornada como especial. “El Día de la Mujer es una oportunidad más para esforzarnos y valorarnos. Cada mañana despierto con el ánimo de demostrar quién soy y eso me llena de alegría y energía”.

Apenas a sus 21 años de edad, Ángela ya sabe lo que significa estar en unos juegos olímpicos. “Río de Janeiro fue una gran experiencia el año pasado, pero sueño con estar en un podio y seguiré trabajando por ello”, dice, mientras recuerda que ese 2016 la mayor cantidad de récords rotos fueron protagonizados por mujeres deportistas en el mundo.

En esta etapa de su vida, la mente de Ángela se enfoca en el Mundial de Atletismo de Londres que se llevará a cabo en agosto de este año. El próximo mes participará en un selectivo para un torneo en la categoría ‘Senior’. Este reto le servirá como preparación para su sueño mundialista.

Junto a su entrenador Nelson Gutiérrez, a quien ve como un ‘segundo padre’ y con quien entrena desde sus 14 años, Ángela trabaja cinco horas diariamente divididas en dos jornadas. “Llevo nueve años de mi vida entrenando. El deporte me ha permitido viajar y conocer muchos lugares. Yo agradezco a Dios por el talento que me regaló de una forma especial: no me pongo límites, solo veo horizontes”, dice.

Grandes recuerdos que le ha dejado el deporte.

“La primera vez que fui a un Mundial pre-juvenil quedé segunda en los 200 metros y cuando regresé al Ecuador, toda mi familia fue a recibirme al aeropuerto. Era mi primer logro y percibí mucho afecto”. Ángela recuerda que “no nació en cuna de oro” y dedica su esfuerzo a su numerosa familia, sus papás y sus siete hermanos que nunca dejaron de alentarla.

Esta deportista nacida en Lago Agrio, Sucumbíos, dice no tener ningún referente en el mundo del atletismo. “Solo yo sé todo por lo que he pasado por llegar a donde estoy y por eso mi referente soy yo misma”.

Tenorio cuenta que sus estudios de Comunicación Social son un complemento importante para su vida y que mantenerse alejada totalmente de cualquier vicio le ayuda a concentrarse en su carrera deportiva. Agradece a la vida por haberla hecho una mujer independiente. “Mis papás me enseñaron a tomar mis decisiones desde muy pequeña y creo que hasta ahora lo he hecho bien”.

RELACIONADO: