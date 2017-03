Las confesiones más íntimas de LeBron James

Nadie es una estrella a tiempo completo, ni siquiera LeBron James. Podrá ser el mejor jugador de la NBA del momento, pero también tiene un costado sensible, que salió a la luz durante una entrevista en el podcast Road Trippin– un programa conducido por sus compañeros de equipo Richard Jefferson y Channing Frye, junto a la periodista Allie Clifton- donde dijo que “los verdaderos hombres lloran”.

La estrella de los Cleveland Cavaliers admitió dejado caer algunas lágrimas al ver algunas películas y series, contó lo que aprendió de la lectura de la novela “El alquimista” de Paulo Coelho y confesó que se disculpó de su esposa en reiteradas ocasiones por haber descuidado a su familia al enfocarse en su carrera deportiva.

Qué películas hacen llorar a LeBron

El ‘Rey’ James contó que llora cada vez que mira “El Rey León” y también con un episodio en particular de la serie “The Fresh Prince of Bel-Air”, cuando el padre del personaje de Will Smith aparece para formar parte de la vida de su hijo pero después desaparece.

“Cada vez que lo veo derramo una lágrima. Podría ser yo, obviamente, que fui parte un hogar de un mono-parental y nunca vi a mi padre, entre otras cosas de cuando yo era un niño”, comentó sobre el episodio de la serie.

Las lecciones que LeBron James tomó de “El Alquimista”

En un momento del podcast, su compañero de equipo Kyrie Irving se sumó a la conversación y le preguntó a LeBron sobre lo que aprendió al leer la popular novela del escritor brasileño Paulo Coelho.

Todo sobre potenciarse a sí mismo y que tus visiones se conviertan en realidad. Y mientras más sueñas y hablas de algo que quieres lograr, pueda convertirse en realidad. Esa fue una de las cosas que aprendí. Mientras más complejo y más profundo es el libro, más capacidad encuentro para traducirlo a distintos puntos de mi vida. Pude recordar cuando era un niño de 11 años y me decía a mí mismo ‘¿Por qué yo?’. Siempre me decía a mí mismo ‘vamos a cambiar la narrativa de por qué yo"”, explicó el jugador.

Buscó el perdón de su esposa por su obsesión de ser el mejor

Por último, LeBron James habló sobre su obsesión de ser el mejor de todos los tiempos y cómo eso influyo en su familia. Admitió que incluso le pidió disculpas a su esposa, Savannah, por descuidar sus afectos.

Soy un adicto al proceso. El otro día le pedí perdón a mi mujer. ‘¿Por qué lo dices?’, me preguntó ella. A lo que le contesté: ‘Por este viaje en el que estoy inmerso para convertirme en el mejor de la historia. A veces no tengo en cuenta lo importante que eres en todo esto. Quiero que entiendas que mientras dure este viaje habrá veces en el que no tenga la noción de lo importante que tú y mis tres hijos son para mí"”, relató la figura de los Cavaliers.

Fuente: Infobae