Harb habla de Servisky y la deuda a Barcelona SC

El jueves 2 de marzo se conoció que Barcelona SC tenía otra demanda millonaria. Servisky espera la retribución de 2 millones de dólares con una sentencia ya ejecutada que obliga a Barcelona SC a pagar este rubro a un socio y excandidato en su momento a la presidencia del club.

Se conoció, además, que Alfonso Harb hizo el acercamiento con Servisky para firmar el contrato y que Antonio Noboa no respetó las condiciones y, por eso, hubo esa sanción.

Ante eso, Harb salió a explicar qué pasó con Servisky. En entrevista con radio Caravana, Harb dijo:

“José Herrera no firmó un contrato de temas de TV con Barcelona. Eso apareció unos años después. En esa época recién se estaba involucrando en el fútbol. Lo que contrató fue licencia de uso de marcas que es lo que el club vende siempre”.

Harb, además, considero que este beneficiaría a ambas partes por lo que el acuerdo se lo realizó por 10 años. “Esto se usa para un jabón, un shampoo, un juego electrónico. El adquirió esto para vender carcasas de celulares con el escudo de Barcelona para que sea de manera legal. Lo mismo hizo con logos en Redes Sociales para transmitir información”.

Alfonso Harb dejó en claro que no ser por este dinero las deudas habrían dado un duro golpe al plantel. “Barcelona vende estos intangibles en un valor de 750.000 dólares que ayudaron con parte del presupuesto del club del semestre que me tocó administrar al club. No nos endeudamos, solo vendimos la marca para compensar la falta de liquidez”.

El valor recibido en un principio se dio como un préstamo pero, más adelante se firmó así un contrato para evitar un reembolso de parte del ‘Ídolo’.

“Había varias fórmulas para Herrera de recuperar su dinero con la empresa de Herrera. Una era devolver el dinero. Otra era la venta de la marca que fue lo que se realizó. Durante la administración de los Noboa el club recibió dinero como utilidades”.