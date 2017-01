Felipe Caicedo le dijo que no al fútbol chino

El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo, rechazó una oferta del fútbol chino.

El atacante ecuatoriano desea mantenerse en el fútbol europeo según reseñó hoy 3 de enero de 2017, el diario Marca.

“Al ecuatoriano deberían seducirle con una oferta de primera o similar, ya que difícilmente se irá a China, donde ya le tantearon”, señaló la publicación del diario español.

La continuidad de Caicedo en el Espanyol no está clara, el equipo no está conforme con el rendimiento del ecuatoriano e incluso manejan varias opciones para su reemplazo, pero el jugador no saldrá si no recibe una buena oferta.

El mercado de fichajes se abre esta semana y el Espanyol pretende moverse con cautela, con la finalidad de asegurar su proyecto deportivo.

Por ahora Caicedo está jugando y “es uno más de la plantilla”, según palabras de su entrenador Quique Sánches Flores.

