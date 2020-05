El relato revelador de una mujer de 71 años que sobrevivió al coronavirus

Rosa María Fernández, paciente española de 71 años, contó su viacrucis al padecer de coronavirus. La adulta mayor catalogó el hecho como un paso por la muerte.

"Pensaba que iba a morir. Había ratos que me ahogaba tanto que no reaccionaba"

La mujer pasó varias semanas internada, además estuvo sedada e intubada hasta que pudo respirar por sí misma. Salir de la unidad de cuidados intensivos fue solamente la primera etapa de un larga travesía hasta la completa recuperación, que ahora pasa por una amplia rehabilitación.

Después de ocho semanas de atención médica, la mujer española puede sentarse y empezar a comer. "Ahora me estoy sorprendiendo de que puedo hablar y que me entendéis", añadió.

"Estaba muy mal, muy mal, muy mal… Estaba más para allá que para acá. Parece que Dios me ha dejado un poco de tiempo", explica sobre el mes que estuvo peleando por su vida.

Laura García Montes, fisioterapeuta está ayudando a Rosa para que pueda recuperar el movimiento de sus extremidades y enseñándole ejercicios respiratorios para mejorar la función pulmonar.

"Aunque va a costar un poquito, con trabajo, queremos ponerles de pie, que aguanten sentados sin que se mareen o sin que se caigan", explica Laura García.

"Ahora, cuando veo mejorías cada día, estoy mejor. No estoy perfecta, pero estoy mejor", reconoce.

"Llevo dos meses y lo que me queda, porque todavía no me he curado de esto".

