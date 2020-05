Dijeron que murió por coronavirus, pero encontraron esto al abrir el ataúd

El pasado 06 de mayo un cadáver fue entregado a sus familiares por parte del Instituto de Medicina Legal en el departamento de La Paz, El Salvador. Según el centro hospitalario, la causa del deceso fue por hemorragia del tubo digestivo debido al coronavirus.

Lucía del Carmen, esposa del fallecido comentó a un medio de noticias internacional que todo sobre la muerte de su pareja es sospechoso. “Cuando yo llegué al hospital a reclamar su cuerpo, dos empleados de Medicina Legal me dijeron que no podíamos abrir el ataúd o hacerle un funeral”.

La familia para evitar el contagio, apresuraron los procedimientos para su entierro y evitar la ceremonia de velación. "No quisimos exponernos al contagio del virus, así que siguiendo las instrucciones procedimos a enterrarlo rápido".

Uno de los amigos de la víctima, acotó que la versión del personal de salud no le fue del todo convincente, por lo cual insistió en poder verlo antes de su sepultura.

"Yo, llegué al cementerio muy consternado por la noticia. Su familia me dijo que no se podía ver por indicaciones de algunos trabajadores del hospital, pero uno de los presentes me dijo que había algo raro con su cuerpo".

Al abrir el féretro, familiares y amigos se llevaron una tremenda sorpresa. Luis (fallecido) tenía golpes en su cara y de sus ojos salía agua sangre al igual que sus cavidades auditivas. Su dentadura estaba salida, como si hubieran intentado sacársela y llevaba esposas en sus manos.

" Al negro lo mataron", dijeron algunos de los presentes al ver su cuerpo.

El amigo de Luis, señaló que no entiende por qué las autoridades indicaron que no lo velaran o destapen el ataúd. “¿Qué están ocultando?” Lo más raro para los asistentes al entierro de la víctima, fue que no existió personal médico, como se acostumbra en los fallecidos por coronavirus.

De acuerdo con datos del periodista Jorge Beltrán, de El Diario Hoy (San Salvador) Luis había sido arrestado junto a otras 9 personas el pasado 28 de abril por el presunto homicidio de un soldado en el mes de abril del 2019.

