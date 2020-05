¡Al fin una explicación! Por está razón los pacientes curados vuelve a dar positivos al COVID-19

Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud, señaló que una persona recuperada del COVID-19 puede dar falsos positivos durante más de dos semanas. Esto se debe, a que durante este periodo se exhalan fragmentos de pulmón muerto, mas no significa que la persona este nuevamente infectada.

"Después de dar negativo, después de una semana o dos, o incluso más, descubren que están dando positivo nuevamente. Eso es porque, a medida que se van curando, partes de los pulmones, células muertas, van siendo expulsadas. Son esos fragmentos de pulmón lo que está dando positivo para la PCR", aseveró la doctora en una entrevista con la BBC.

La hipótesis expuesta por la doctora ya había sido presentada por los investigadores del Centro Surcoreano para el Control y Prevención de Enfermedades.

"Cuando alguien está infectado con el COVID-19, desarrolla anticuerpos, desarrolla parte de una respuesta inmune una o dos o tres semanas después de la infección."

Sin embargo, aún los especialistas están tratando de entender que significa esta presencia de fragmentos de pulmón. ¿Es algún tipo de protección? ¿Significa que tiene inmunidad? "Hoy no sabemos la respuesta", señaló la vocera.

"No es un virus infeccioso, no es una reinfección, no es una reactivación, en realidad es parte del proceso de curación", resaltó Van Kerkhove.