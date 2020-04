Jorge Yunda señaló que su proceder durante la emergencia no tiene intereses electorales

Después de mantenerse ocho días en reposo médico, después de su intervención quirúrgica, Jorge Yunda ha vuelto a su trabajo en terreno. Además, el burgomaestre realizó hincapié en mantener la cuarentena durante todo mayo.

Señaló que se necesita optimizar el sistema sanitario de la ciudad: hospitales, casas de salud públicas y privadas. De igual manera indicó que la población no ha tenido y no ha desarrollado una inmunización como ocurre en otros ciudades y países.

A través de Twitter, el alcalde de la capital señaló que su gestión- una de las más aplaudidas del país- no tiene relación con futuras candidaturas en procesos electorales.

No he sido ni soy afilado a ningún partido político, no tengo intereses electorales, por favor a quienes me quieren vincular en discusiones ideológicas partidistas en esta tragedia sanitaria donde lloramos a nuestros muertos, déjenme en paz.