Extraña complicación en la sangre mata a pacientes con coronavirus

Cada vez es mayor el número de médicos que reportan la misma complicación en pacientes con coronavirus. El inconveniente se presenta a nivel sanguíneo, que a pesar de suministrar anticoagulantes continúan causando daños.

La mayoría de los profesionales que se prepararon para combatir el coronavirus Sars-CoV-2 tenían en mente otro tipo de agravamientos: problemas pulmonares, en los riñones, cerebro, corazón, intestino, hígado… pero no en la sangre.

El problema ha desembocado en la posibilidad de suministrar anticoagulantes preventivos para todos los enfermos de COVID-19, incluso a aquellos que están lo suficiente bien como para permanecer en sus hogares.

Autopsias alrededor de todo el mundo muestran que los pulmones de las víctimas fatales del coronavirus tenían cientos de microcoágulos en su interior en lugar de lo que suelen ver cuando tratan una neumonía.

“El problema que tenemos es que, si bien entendemos que hay un coágulo, todavía no entendemos por qué hay un coágulo. No lo sabemos. Y por lo tanto, tenemos miedo”, dijo a The Washington Post el doctor Lewis Kaplan, médico de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio publicado en JAMA -una de las revistas más prestigiosas del mundo de divulgación científica- encontró que una gran cantidad de pacientes con el coronavirus Sars-CoV-2 ingresaron con lecturas de análisis de sangre que indicaban problemas de coagulación en Nueva York.

En Holanda, otra publicación del Thrombosis Research advirtió que 38 por ciento de los 184 pacientes de una unidad de cuidados intensivos presentaban esta anomalía en la sangre, de acuerdo a The Washington Post.

Por el momento, nada es concluyente y los médicos intentan combatir el mal con las herramientas y la información que tienen a mano.

Para más noticias sobre el coronavirus revisa a continuación