Presidente Lenín Moreno es la autoridad con menor aprobación durante la crisis sanitaria

El presidente del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, es la autoridad del país con menor aprobación a su gestión durante la crisis por el coronavirus (24%). La alcaldesa Cynthia Viteri le sigue con el 32%, según la encuesta de Cedatos.

Sin embargo, el personal médico (médicos y enfermeras) tienen el 96% de aprobación ciudadana. Respecto a autoridades: el alcalde de Quito, Jorge Yunda, lidera con el 82%, seguido del alcalde de Manta, Agustín Intriago, con el 81%

Por su parte, la ministra de Gobierno María Paula Romo cuenta con el 29% de aprobación a su gestión. Mientras que el vicepresidente Otto Sonnenholzner tiene un 50%.

Las respuestas de Aprobación fueron:

Presidente Lenín Moreno, 24%.

Vicepresidente Otto Sonnenholzner (50%).

Ministra de Gobierno (29%). Ministro de Salud (47%).

Ministro de Defensa (49%).

Fuerzas Armadas (90%).

Policía Nacional (92%).

Médicos y enfermeras (96%);

Empresa privada (61%)

COE (41%).

Secretaría de Comunicación (40%).

Medios de comunicación (41%).).

La ciudadanía en general (29%).

Alcaldes en sus respectivas ciudades:

Alcalde de Quito (82%).

Alcaldesa de Guayaquil (32%)

Cuenca (48%)

Manta (81%)

Portoviejo (80%).

Lenín Moreno en sus dos últimas intervenciones a través de Cadena Nacional (jueves y viernes) señaló que su discapacidad física y su condición de adulto mayor lo hace una persona vulnerable al COVID-19. Por esta razón no se ha movilizado, pero ello no quiere decir que las decisiones y trabajo no se estén ejecutando, agregó.

Como parte del Decreto 1024, se estableció luto nacional “durante 15 días contados desde la el jueves 16, debido al lamentable fallecimiento e irreparable pérdida de los compatriotas infectados por COVID-19, tanto en el territorio nacional como en el extranjero”, señaló el mandatario.