Los Rolling Stones se suman al concierto global por el coronavirus

Los Rolling Stones anunciaron este viernes que tocarán desde sus casas en el macroconcierto solidario por el coronavirus. Bajo el lema "Un Mundo: Juntos en Casa", el evento se celebrará este fin de semana con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Artistas

La legendaria banda es la última incorporación al evento coordinado por Lady Gaga. Se emitirá en varias televisiones mundiales y en la mayoría de redes sociales, y en el que participarán artistas como Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, J Balvin, Jennifer López, Alanis Morissette y Andrea Bocelli.

"Nos sentimos honrados por la invitación para formar parte de la transmisión 'One World: Together at Home', desde nuestros hogares siguiendo el distanciamiento social", dijo el grupo en un comunicado.

Objetivo

Todos los artistas participarán desde sus hogares en una jornada que pretende recaudar dinero para la crisis sanitaria actual. Aunque la propia Gaga y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciaron la semana pasada que ya han reunido 35 millones de dólares.

"Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo", dijo Gaga durante la presentación de la iniciativa.

El evento comenzará este sábado y se dividirá en dos partes. Primero, un maratón inicial de 6 horas en el que artistas de todo el mundo actuarán en redes sociales.

La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de EE.UU. a partir de las 00:00 GMT.

Dónde verlo

El resto del mundo podrá seguirlo por internet y además algunas cadenas de televisión europeas, como la británica BBC, han confirmado que lo darán durante la mañana del domingo.

Prácticamente todas las redes sociales y plataformas de internet emitirán el evento, desde YouTube, Instagram, Facebook o Twitter hasta gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Alibaba.

Latinos

Habrá lugar para los ritmos latinos y música en español con Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Becky G y J Balvin, que se repartirán entre el concierto principal y las actuaciones previas. EFE