Sobrino de la ‘paciente cero’ por coronavirus en Ecuador rompe el silencio

Pedro Valenzuela, sobrino de la fallecida 'paciente cero' de coronavirus en Ecuador, responsabiliza al Gobierno por no tomar las medidas necesarias para tratar a su familiar a su llegada al país.

El Ejecutivo “nunca estuvo preparado para esto”, sentenció Valenzuela.

El joven de 22 años, a través de una entrevista con el medio Russia Today (RT), también se refirió a la filtración no autorizada del caso de su tía, la actuación de los medios y los ataques a los que se vio expuesta su familia después de conocerse del contagio.

Valenzuela cree que el informe médico de su tía se filtró por uno de los galenos de la Clínica Alcívar, donde su tía era atendida. A partir de allí “comenzó el seguimiento mediático”.

“No se tuvo que haber filtrado jamás porque es confidencialidad del paciente”, apuntó.

El compatriota aseguró que la gente los excluyó de la sociedad. “La gente reaccionó de manera agresiva con comentarios por las redes sociales, con amenazas."

Té de plátano con canela para tener un buen sueño Aunque estos dos ingredientes suenen extraños juntos pueden tienen grandes beneficios para nuestro organismo.

"Al comienzo la gente me decía: 'No seas alarmista, no culpes al gobierno, tu tía fue la que tuvo la culpa por ingresar al país así"". Sin embargo, Pedro Valenzuela considera que si hubieran exsitido las medidas de seguridad, la situación habría sido distinta.

El pasado 22 de febrero, luego de una fiesta de bienvenida, su tía de 71 años fue hospitalizada en la ciudad de Guayaquil. El 29 de ese mes se confirmó que padecía COVID-19. La compatriota falleció el 13 de marzo por complicaciones derivadas por el coronavirus.

Precisamente Ecuador, es uno de los países más afectados de la región. Solo Brasil (15.927) y Chile (5546) superan a nuestro país.

Actualmente, Ecuador tiene 4450 casos de coronavirus, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 242, según las últimas cifras oficiales reveladas este 08 de abril

En rueda de prensa virtual se detalló que la tendencia alta se mantiene en Guayas con 3047 casos positivos. Le sigue Pichincha con 440, 107 en Azuay, Manabí con 132 y 82 en El Oro.

Te puede interesar