¿El coronavirus “golpea” por igual a ricos y a pobres?

Desde el primer brote de COVID-19, la enfermedad ha sido definida como democrática, ya que azota por igual a ricos y a pobres. Pero, datos preliminares de algunos estados muestran que los barrios afroestadounidenses y latinos son los más impactados.

Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago, ha sido una de las primeras en subrayar que el coronavirus está afectando de manera desproporcionada a la población afroestadounidense. Según datos preliminares, cerca del 70% de los 140 fallecidos hasta el martes en la urbe eran negros; constituyen solo el 30% de la población de esta ciudad.

"Es devastador ver esos números y saber que no son números sino vidas, familias y comunidades golpeadas", afirmó Lightfood.

Barrios afectados

Los primeros indicios indican que la enfermedad está golpeando especialmente a barrios negros e hispanos. Autoridades atribuyen a patologías preexistentes vinculadas con la pobreza, lo cual los hacen más vulnerables.

La falta de acceso al sistema de salud y a la naturaleza de sus trabajos los hacen quedar más expuestos.

Un reportaje de ProPublica, mostró que barrios como Jackson Heights, East Elmhurst o Corona en Queens, son los sectores más afectados por la enfermedad en el epicentro de contagio de Estados Unidos, Nueva York.

"Mientras esperamos un desglose por raza en Nueva York, este mapa nos muestra una cruda realidad. El coronavirus golpea de manera extraordinaria a las comunidades de color y de bajos recursos", escribió en su cuenta de Twitter el concejal Mark D. Levine.

Según datos de UnidosUS, el 18% de los latinos no están asegurados frente al 5% de los blancos no hispanos. En el caso de los niños, el 8.1% de los niños latinos no tienen seguro respecto al 4.2% de los no latinos.

Las personas con problemas como hipertensión arterial, obesidad, diabetes, o patología cardiovascular y cerebrovascular tienden a tener una respuesta inmune deficitaria. Al tener las defensas comprometidas se hace más probable que se desarrolle una neumonía vírica grave, que implica afectación difusa de los pulmones e insuficiencia respiratoria (dificultad para oxigenar la sangre).