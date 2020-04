¿Coronavirus tiene que ver con la llegada de nuevas tecnologías?

Mientras los especialistas siguen trabajando en la cura del coronavirus, hay "expertos" de otras áreas que asumen la función de generar sus propias teorías sobre el COVID-19. Tal es el caso del boxeador inglés Amir Khan, quien aseguró que el virus fue inventado por el hombre y lo relacionó con la llegada de la red 5G al planeta.

De hecho Khan basó su teoría con la llegada de las redes móviles de la tercera y cuarta generación con otros virus.

Los voceros oficiales informaron que la enfermedad se originó en Wuham, China, a través de un mercado de alimentos que ofrece animales exóticos. Para el boxeador esto es totalmente falso.

Supuesta teoría

"No creo que venga de China. La personas dicen que tuvo su origen en un murciélago y en una sopa. ¿De verdad creen esas tonterías? ¿Creen que el coronavirus no tiene nada que ver con la red del 5G?", dijo, según reseñó el Diario AS.

Para el atleta, la implementación de la nueva red telefónica está vinculada con la enfermedad que azota a más de 190 países. "El coronavirus es un invento del hombre. Están probando el 5G para deshacerse de nosotros. Miren los postes de telefonía que están colocando. ¿Quién está detrás de todo esto?", añadió.

¿Por qué este boxeador relaciona la propagación de la pandemia, con el lanzamiento de la red 5G?

Khan recordó los acontecimientos que sucedieron en el mundo durante los años de las llegadas de las redes 3G y 4G. "En 2003 surgió el virus del SARS mientras se expandía la red 3G. Además en 2009 apareció la gripe porcina durante la expansión del 4G. Ahora en 2020 están probando el 5G y la gente se contagia de coronavirus", finalizó.

Es posible que las llegadas del avance tecnológico con los virus sean simples coincidencias. Khan solo apoyó su teoría en fechas y no aportó, hechos científicos que certifiquen el vínculo entre ambas situaciones.

De igual forma, el atleta suma su aporte a las familias más necesitadas en medio de la crisis. Amir, oriundo de Bolton, Inglaterra, tiene ascendencia pakistaní y donó alimentos a más de 5 mil familias en el país del sur de Asia.

