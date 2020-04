Se retrasa el estreno de las películas de la fase 4 de Marvel, conoce las nuevas fechas

Si no poder salir de casa, problemas laborales y una preocupación total por cuándo acabará la emergencia sanitaria por el coronavirus no fuera suficiente, un reciente anuncio “devastó” a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Todas las películas de la fase 4 del MCU sufrirán un aplazamiento en sus fechas de estreno. Incluso, Black Widow que tenía programado su lanzamiento en mayo, ahora tendremos que esperar hasta noviembre del 2020 para poder disfrutarla, claro si la situación mejora.

Películas y nuevas fechas de estreno

Viuda Negra: 6 de noviembre de 2020

The Eternals: 12 de febrero de 2021

Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos: 7 de mayo de 2021

Doctor Strange en el multiverso de la locura: 5 de noviembre de 2021

Thor Love And Thunder: 23 de febrero de 2022

Black Panther 2: 6 de mayo de 2022

Capitana Marvel 2 : 8 de julio de 2022

Hasta el momento se desconoce si existirá una medida similar en las series de Disney+, como Wanda and Vision, Loki y Falcon an the Winter Soldier. Aunque, los seguidores señalan que al estrenarse en un servicio de streaming no ven dificultad o necesidad en aplazarlas.

La industria del cine ha sido una de las más afectadas por el coronavirus. Propietarios en Estados Unidos no saben cuándo volverán a abrir sus negocios. Se estima que USD 150 000 personas han perdido sus trabajos

