Creadora de Harry Potter se recupera de un posible coronavirus, ¿qué hizo?

La razón principal por la que el COVID-19 es tan letal es su fácil transmisión entre personas. Sus síntomas pudieran parecer los de un resfriado normal y es una de las muchas razones por las que un enfermo no acude a los centros médicos a realizar una prueba. Ese fue el caso de la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling.

J.K. Rowling, creadora del mundo mágico de Harry Potter utilizó su cuenta de Twitter para presentar un video en donde un doctor de en el Hospital Queens de Reino Unido, explica cómo manejar los síntomas respiratorios del coronavirus.

"Miré este documento del Hospital de Queens que explica cómo aliviar los síntomas respiratorios. Durante las últimas 2 semanas he tenido todos los síntomas de COVID-19 (aunque no han sido probados) e hice esto siguiendo el consejo del doctor. Estoy completamente recuperado y la técnica me ayudó mucho", publicó.

Posteriormente, confiesa que ella padeció algunos de estos indicios (sin embargo, no se hizo el examen para saber si realmente estaba enferma). Después de dos semanas de seguir las rutinas presentadas en el material, la escritora se curó.

“¡Gracias por sus amables y amables mensajes! Realmente estoy completamente recuperado y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarlo mucho a usted / a sus seres queridos, como lo hizo yo.”

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

