A partir de las 14:00 se cerrará el ingreso a Mindo, ¿quiénes podrán pasar?

Fidel Yaguachi, presidente del GAD Parroquial de Mindo, informó que desde las 14:00 de este jueves 2 de abril de 2020, se cerrará totalmente el ingreso a este lugar, ubicado al noroccidente de Pichincha.

Unicamente los transportistas que lleven productos para abastecer a los habitantes de este cantón y personas que deban salir o ingresar por alguna emergencia tendrán libre paso, en otros casos está restringido movilizarse por esta zona.

“Amigos y amigas, les comunicamos que este miércoles 01 de abril se dejó colocada la garita en la 'y' de Mindo. Y hoy (jueves), a partir de las 14:00 se cierra este espacio con candado.”

“La Comisión de Seguridad en apoyo a la Policía Nacional tendrán la llave para dar paso exclusivamente a los transportistas que lleven alimentos para abastecer a Mindo.”

“De igual manera, podrán pasar las personas que deban salir por algún caso emergente. No podrá salir ni entrar ningún otro tipo de persona.”

Petición a ciudadanos

El Presidente del GAD solicitó que por favor no salgan. “Evitemos todo lo posible para no tener problemas. Les pedidos a los amigos que conforman cada una de las comisiones respetar cada una de las medidas; no dejen de usar mascarilla.”

Yaguachi anunció que se tomarán medidas más drásticas contra las personas que salgan a caminar en las calles de la urbe sin necesidad alguna.

Les pedimos a todos las máxima colaboración. Agregó, que en horas de la tarde de este jueves se informarán las nuevas resoluciones.

Video