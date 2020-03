Actor de Star Wars fallece por causa del coronavirus Covid-19

Medios internacionales informan el fallecimiento de Andrew Jack, actor de Star Wars. Que la fuerza lo acompañe.

Esto sucedió en un hospital a las afueras de Londres, donde estaba internado por coronavirus Covid-19. Andrew Jack fue un entrenador de dialecto británico de Londres que había trabajado en decenas de películas desde 1982.

Hasta hace poco, el que era también entrenador de locución estaba muy activo y trabajando en la próxima entrega de Batman con Robert Pattinson.

Además de actuar en algunas entregas de Star Wars, Andrew Jack también era entrenador vocal en las películas, de acuerdo a lo que señalan algunas fuentes. Dentro de su carrera también trabajó con Viggo Mortensen, Robert Downey Jr., Christian Bale y muchos más actores de alto calibre en Hollywood.

Tenía 76 años al momento de su fallecimiento, que descanse en paz.

Andrew Jack / Internet

Películas donde trabajó

Había trabajado con más de 200 actores incluyendo Robert Downey Jr. (en Richard Attenborough 's Chaplin , Michael Hoffman ' s Restauración y Guy Ritchie 's Sherlock Holmes ), Pierce Brosnan (en GoldenEye , Dies mañana nunca y Muere otro día ), Cate Blanchett y Viggo Mortensen .

Además, participó como entrenador supervisor de dialectos para El Señor de los Anillos , creó los acentos de la Tierra Media y les enseñó, junto con élficos y Black Speech , al elenco de la trilogía.

Diseñó y enseñó los acentos para los griegos y troyanos en la Troya de Wolfgang Petersen . Enseñó a Evan Davis a hablar con un sonido de Nottinghamshire. Era conocido por ayudar a los actores no británicos a ser más inteligibles para la audiencia.

También se puede ver a Jack en la serie de películas de Star Wars que retrata a Resistance Major (más tarde ascendido a general) Caluan Ematt en Star Wars: The Force Awakens y Star Wars: The Last Jedi .