¡Por fin buenas noticias! Metallica ofrecerá conciertos gratis cada lunes

Debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial por el coronavirus Covid-19 varias agrupaciones de música al igual que solistas han tomado la decisión de ofrecer conciertos gratis a través de la internet. La banda de thrash metal estadounidense Metallica también se unirá a esta tendencia.

Las plataformas de YouTube y Facebook serán las usadas para transmitir sus conciertos que serán emitidos cada lunes, la iniciativa empezó el pasado lunes 23 de marzo.

El objetivo será compartir por medio de sus redes sociales conciertos completos de algunas de sus giras alrededor del mundo buscando que las personas en cuarentena pasen un momento entretenido.

La primera transmisión la realizaron el lunes pasado y anunciaron en su cuenta oficial de Instagram compartiendo el video de la presentación que realizaron en la ciudad irlandesa de Slane Castle.

"¿Necesitas tomar un descanso de Netflix antes de ver toda la biblioteca? ¡Presentamos nuestra nueva serie de conciertos: #MetallicaMondays, que debutará esta noche en nuestro canal de YouTube y en Facebook!", escribieron en la publicación.

Apoyo

Metallica puso a disposición de sus seguidores la opción de donar a su fundación All Within My Hands y con ello recaudar suministros para apoyar a al escasez de productos para el cuidado de pacientes con coronavirus.