La mayoría de los habitantes del planeta se encuentran resguardados en sus hogares para evitar que las cifras de contagios por coronavirus Covid-19 se disparen. Durante la permanencia en sus casas, mucho optan por unirse a tendencias como el ejercicio o dentro de la app TikTok.

A pesar de ver se como alternativas viables para consumir tiempo durante el encierro, Belinda (cantante mexicana) no opinó lo mismo, incluso lo catalogó como una burla. La artista publicó una amplia reflexión de la pandemia que azota al mundo consumiendo a miles de personas.

Belinda critica a los TikTokers y a quienes hacen rutinas de ejercicio durante la pandemia. La cantante indicó que no esta en contra de nadie en específico, pero fue contundente al señalar que la población no está siendo consciente con lo que está pasando.

Declaraciones

“No es una broma esto, se están muriendo miles de personas diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas… a mí no me da risa, no me hace gracia, no me nutre el contenido de lo que hay en este momento.”

“No es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas o bailes de Tiktok o bromas del coronavirus. No estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo”.

¿Qué le “nutre” a Belinda?

Pensar en qué hacer para ayudar a los demás, leer un libro o hablar con la familia le parece actividades más relevantes que grabar un video dentro de TikTok o para alguna otra red social.

"No podemos estar presumiendo recetas de cocina todos los días a personas que quizás no tienen qué comer. Hay que ser más conscientes. Ver qué vamos a hacer para ayudar a los demás, cómo vamos a continuar con nuestras vidas."

Aseguró que el día de mañana hará Tiktoks y compartirá recetas de cocina porque le encanta la comida, pero “en este momento sólo quiero que todos nos unamos de verdad con el corazón y que nos amemos y nos respetemos, que seamos más inteligentes”.