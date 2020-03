Noticias coronavirus: el doloroso relato de una doctora en Nueva York sobre los contagiados

Kamini Doobay, doctora de urgencias en la ciudad de Nueva York, narró la realidad que sufren muchos pacientes que padecen el coronavirus Covid-19. Ella destacó que dentro de su profesión la muerte es parte del trato cuando se atiende a los más enfermos, pero esta realidad es desgarradora.

"A menudo, el paciente estará en su lecho de muerte, muriendo solo. Ha sido increíblemente doloroso ver el sufrimiento de los familiares a quienes llamo escuchar sus lágrimas y llorar con ellos por teléfonos."

" Demasiada gente está muriendo sola, sin absolutamente nadie de su familia alrededor", añadió. “Esta es una de las cosas más horribles”, agregó.

“Nunca me he sentido tan agobiada física y, emocionalmente en mi vida, nunca me había sentido tan profundamente triste y angustiada.”