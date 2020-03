¿Nos quedaremos, en algún momento, sin Internet durante la cuarentena por el Covid-19?

El coronavirus llevó a millones de personas, en todo el mundo, a encerrarse en sus hogares como medida de prevención. Las calles están desiertas, los negocios cerrados y estamos todos en nuestras casas. Lo más probable, es que conectados a internet: todos al mismo tiempo.

Fotografías de varias "caras" de Quito en cuarentena por la pandemia La capital del Ecuador, Quito, luce muy tranquila y con un resplandeciente sol en los días de cuarentena.

Con todo el mundo usando más internet que de costumbre ¿es probable de que "colapsemos las redes"? Ese servicio que te va a dejar mirando al techo, sin poder trabajar, ni estudiar. Pero tampoco hablar con tus amigos, ver streaming y videos, twitear, etc. .

El sitio web Wired se hizo la misma pregunta. Para la tranquilidad de todos: no. No se va a caer internet. No importa cuánta gente esté en cuarentena.

"Es como si hubiera subido la marea en el internet" dice John Graham-Cumming, el CTO de infraestructura y seguridad web de la compañía Cloudflare. "El uso de internet en general, de día y de noche, ha aumentado bastante en áreas donde las cuarentenas han ocurrido o están ocurriendo".

¿Qué pasó en Italia?

Un ejemplo de esto, se dio en Italia, uno de los países más golpeados por el coronavirus. El tráfico de uso de internet aumentó en un 30%, a toda hora. El uso de aplicaciones de chat se triplicó desde la cuarentena, y las reproducciones en servicios de streaming se duplicaron. Además, para poder informarse, los italianos accedieron a portales de noticia en un 60% más que antes de la llegada del coronavirus.

Si existe este incremento, entonces, ¿por qué internet no colapsa? Tomaría más que un aumento sostenido en su uso para botar todo el sistema. La columna central de internet está hecha de cientos de redes interconectadas, propiedad de una mezcla del gobierno, proveedores comerciales e instituciones académicas.

Por qué hay fallas

Las fallas que han ocurrido en ciertas conexiones, no están vinculadas a "la presión" que se ejerce sobre esta "columna". Más bien, tiene que ver con las capacidades de los servicios individuales, que han visto sobrepasada su capacidad de conexiones simultáneas. Por ejemplo XBOX Live y Nintendo Online, que han sufrido varias caídas, para pesar de sus usuarios.

Así que no te preocupes. Internet no va a colapsar. Solo ten paciencia si tu servicio favorito no está disponible. Lo más probable es que se solucione muy pronto.