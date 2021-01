Sex and the City anuncia nuevos episodios

“Y así…” se titula el nuevo capitulo la tan esperada serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, Sex and the City con sus nuevos episodios. Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la serie original, no regresará. Parker, Nixon y Davis también serán productores ejecutivos, junto con Michael Patrick King.

“Sex and the City”-Internet

Según informa Variety, HBO Max, el servicio de streaming de WarnerMedia, está a cargo de la producción de 10 episodios que reunirá en pantalla a Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York).

¿Qué ocurrió con Samantha Jones, el personaje interpretado por Kim Cattrall? Se desconoce, pero Cattrall no será parte de esta continuación.

Como antecedente, la actriz tras Samantha tuvo conocidos conflictos con Sarah Jessica Parker.

Sex and the City fue creada por Darren Star basándose en el libro homónimo de 1997 de Candace Bushnell. La serie original -disponible en HBO Go para Latinoamérica- se estrenó en HBO en 1998 y tuvo seis temporadas, las que finalizaron en 2004. Posteriormente, se realizaron dos películas: Sex and the City en 2008 y Sex and the City 2 en 2010. El rodaje de Sex and the City, el revival, comenzará el primer semestre de 2021.

