Sin duda, la industria del cine crece y no hay nada que lo pueda detener. Muestra de ellos es que no ha pasado ni una sexta parte del siglo XXI y ya han sido estrenadas miles de películas. Por esa razón The New York Times hizo una selección con las que considera, son las mejores películas que se han creado hasta ahora durante este siglo.

Estas son las mejores películas del siglo XXI

Petróleo Sangriento

Dirigida por Paul Thomas Anderson, esta película de 2007 centra su historia en un petrolero estadounidense llamado ‘Daniel Plainview’, quien convence a los habitantes de un pequeño pueblo de California para que permitan trabajar en sus tierras y obtener el preciado ‘Oro negro’. Sin embargo, él tendrá sus detractores, lo cual llevará a un pelea relacionada con Dios y el poder.

El viaje de Chihiro

Una cinta que sin duda recordarán los amantes de la animación japonesa, del Studio Ghibli y del director de cine Hayao Miyazaki. Basada en la hija de un amigo de Hayao, quien viajaba cada verano para visitar a su familia, la película relata la historia de la pequeña Chihiro, quien termina atrapada en un mundo mágico durante un viaje en tren. Su misión será buscar la salida y regresar a la realidad.

Golpes del destino

Clint Eastwood dirige y actúa en esta cinta en la cual Hilary Swank le da vida a ‘Maggie’, una mujer con deseos de convertirse en la boxeadora más importante del mundo. Sin embargo, luego de una pelea su vida cambiará radicalmente, y una enfermedad la llevará al límite. Por Golpes del destino, Morgan Freeman y Hilary ganaron un Oscar por sus magistrales actuaciones.

Un toque violencia

Si algo ha llamado la atención en este listado es que son varias las películas que tienen como director a un asiático. Un toque violencia, de Jia Zhangke, refleja el horror de la sociedad de la China contemporánea a través de varias historias: un minero que ya no soporta la corrupción, un emigrante que descubre en su arma un gran poder, una mujer cansada de un cliente rico y un sujeto agotado por la explotación laboral.

La noche del señor Lazarescu

La cinta que se estrenó en 2006 y que en su momento se convirtió en la sensación del Festival de Cine de Cannes, cuenta con un humor negro cómo es la última noche de Dante Remus Lazarescu, un hombre de setenta años, viudo y solitario quien vive en Bucarest en condiciones bastante precarias. La película es dirigida por Cristi Puiu.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ